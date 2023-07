Ambiente: Bonessio (Ev), soddisfazione per approvazione legge ripristino natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione oggi a Strasburgo della legge sul ripristino della natura, un'altra importante vittoria a tutela dell'ambiente e della salute". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Europa verde ecologista, Ferdinando Bonessio. "Il progetto fortemente sostenuto dai Verdi, dalla Sinistra e da tutte le forze ecologiste è volto al ripristino della biodiversità e al recupero delle aree naturali gravemente compromesse che sono una delle principali cause dell'emergenza climatica in corso", spiega. "Con questa legge unica nel suo genere, e vergognosamente osteggiata dalla destra italiana ed europea, si apre finalmente un nuovo capitolo del Green deal", aggiunge. (segue) (Com)