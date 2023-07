Pd: Foschi, inizia cambiamento per partito Roma, lavorare per maggiore presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea romana del Partito, in corso in questo momento al Teatro Golden di Roma, ha ratificato l'elezione di Enzo Foschi a segretario del Pd di Roma. "La fine del congresso non rappresenta la chiusura di un percorso, ma l'inizio di uno nuovo - ha detto Foschi -. Un nuovo percorso, un nuovo partito dove tutti possano sentirsi protagonisti. Il confronto continua da domani alla festa dell'Unità che sarà aperta dalla segretaria nazionale. È un percorso lungo e di cambiamento. A Roma il Pd è presente in 50 quartieri su 200, non ci siamo proprio in quei quartieri di cui parliamo tanto ma in cui vivono persone che non si riconoscono nel Pd per le loro battaglie", ha sottolineato. (segue) (Rer)