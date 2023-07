Urbanistica: assessore Roma, massima trasparenza in aggiornamento Carta della qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione dell'aggiornamento della Carta per la qualità di Roma "è un adempimento preventivo alla delibera di Assemblea capitolina che dovrà approvare il nuovo elaborato gestionale". Lo afferma in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. "In merito alle reiterate mistificazioni prodotte dal consigliere capitolino Marco Di Stefano, sono costretto a spiegare una cosa nota a chiunque conosca l'urbanistica: la pubblicazione dell'aggiornamento della Carta per la qualità è un adempimento preventivo alla delibera di Assemblea capitolina che dovrà approvare il nuovo elaborato gestionale - spiega -. Si tratta di una pubblicazione volta ad accogliere le eventuali osservazioni dei privati rispetto a un lavoro congiunto, predisposto dal dipartimento Urbanistica e dalla Sovrintendenza capitolina. È un lavoro meramente amministrativo - prosegue -, che nulla ha a che vedere con scelte discrezionali della politica, annunciato da un anno e spiegato in una conferenza stampa di oltre un mese fa". (segue) (Com)