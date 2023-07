Urbanistica: assessore Roma, massima trasparenza in aggiornamento Carta della qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peraltro - prosegue Veloccia - è solo il primo di una serie di aggiornamenti che riguarderanno una revisione complessiva della Carta, con ulteriori finestre che si apriranno per reperire osservazioni da parte dei privati. Il tutto sarà poi votato in Assemblea capitolina. La pubblicazione doveva scadere il 3 agosto ed è stata estesa al 3 settembre. L'idea del Consigliere Di Stefano per cui dall'inizio di luglio fino alla ripresa della scuola la città si debba fermare come se fosse uno scolaro che va in vacanza è surreale. Dobbiamo superare le polemiche stucchevoli che non fanno bene alla città: ci sono i tempi per reperire osservazioni, i tempi della discussione in sede assembleare e, in futuro, ci saranno ulteriori finestre di aggiornamento. Alcuni immobili - aggiunge - attendono da anni di essere stralciati dalla Carta per poter essere riqualificati agevolmente, così come ce ne sono tanti altri che dobbiamo sbrigarci a tutelare. Non solo la norma è rispettata ma questa Amministrazione sta facendo cose che la città attendeva da 15 anni, come la riforma delle norme tecniche di attuazione del Prg. Le nostre parole d'ordine sono fare bene e in fretta, non ritardare e rimandare. Ma forse è proprio questo che provoca qualche malsano nervosismo e la tentazione di interdire le riforme di cui la città ha invece urgente bisogno", conclude. (Com)