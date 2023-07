Veneto: assessore Lavoro, rafforzare rapporto pubblico-privato per rendere più forte capitale umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rafforzare il rapporto tra mondo pubblico e mondo privato per rendere più forte il capitale umano. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale veneto al Lavoro, partecipando alla presentazione del VII Rapporto nazionale Fondimpresa per lo sviluppo delle competenze professionali nell'impresa sostenibile, evento promosso da Luiss Business School e Fondimpresa. "Siamo stati tra i primi a destinare risorse alla formazione dei dirigenti degli imprenditori e dei liberi professionisti, anche quando non era possibile”, ha spiegato Donazzan. “Il tema – ha proseguito – è che tutti, pubblico e privato, dobbiamo investire sul capitale umano e sugli strumenti, come i fondi che garantiscono di farlo. Va aumentata la consapevolezza delle imprese. Le imprese che hanno piena comprensione del valore dei propri dipendenti, dirigenti e dei modelli organizzativi, ovvero del valore del capitale umano sono quelle che sono cresciute di più". "Auspico una migliore collaborazione tra pubblico e privato che deve diventare sempre più strutturata. Ciascuno ha dei limiti – ha sottolineato Donazzan – ma insieme abbiamo potenzialità diverse. Dobbiamo partire da una lettura migliore del fabbisogno delle imprese. Serve partire dalla capacità, dall’autorevolezza, dalla credibilità del sistema pubblico che tratta dei temi della certificazione di competenze della gestione di risorse pubbliche, di un linguaggio amministrativo che è vigilato dalla commissione europea che passa attraverso un sistema di accreditamento, tendente ad avere il massimo della autorevolezza e qualità". "L'obiettivo finale da suggerire a livello governativo è di rendere defiscalizzato tutto l'intervento che viene fatto sul capitale umano a partire dai fondi privati – ha concluso Donazzan – perché, in questo modo, si rende più interessante per un'impresa finanziare la propria formazione. Defiscalizzare è utile per rendere più forte forte e competitivo il capitale umano vero motore dell'impresa italiana". (Rev)