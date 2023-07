Slovenia: premier Golob incontra presidente Polonia, focus su acquisto veicoli blindati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sloveno Robert Golob ha incontrato il presidente polacco Andrzej Duda, a margine del vertice Nato di Vilnius. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta", secondo cui i due hanno discusso sui piani della Slovenia per l'acquisto dei veicoli blindati polacchi Wolverine e Golob ha chiesto a Duda di fare "un'offerta quanto più competitiva possibile". Ieri, per la stessa questione, il premier di Lubiana aveva tenuto un incontro bilaterale anche con il presidente finlandese Sauli Niinistö, sottolineando che la Finlandia "è solo uno dei possibili fornitori" dei blindati e che la decisione finale sul fornitore "non è stata ancora presa".(Seb)