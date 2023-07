Ue: Urso, voto su legge natura è passato Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Il voto di oggi del Senato” sull’agricoltore custode dell’ambiente “è significativo ed importante perché riconosce l’agricoltore come colui che meglio tutela il territorio: il voto di oggi è il futuro dell’agricoltura, il voto del Parlamento Ue” sulla legge sulla natura “è il passato dell’Europa perché è frutto di una visione ideologica che non tiene più conto della realtà”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo nel corso dell’assemblea generale di Confagricoltura.(Rin)