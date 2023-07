Lavoro: Cgil, al fianco di polizia di stato per giuste rivendicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza oggi della Cgil nazionale e regionale in piazza dell'Esquilino "non è stata solo doverosa ma necessaria perché tutta la confederazione nel suo insieme è al fianco del Silp Cgil nelle giuste rivendicazioni che devono essere ascoltate da chi di dovere". Lo afferma in una nota la Cgil di Roma e del Lazio. "In un Paese normale non ci dovrebbe essere bisogno di arrivare alla mobilitazione per rivendicare un giusto diritto ma tant'è, visto che da una parte si continuano a fare proclami sulla sicurezza e sulla legalità e dall'altra si continua a tagliare sul comparto, nella fattispecie sulla polizia di Stato, lasciando chi svolge un lavoro con senso del dovere e grande responsabilità in condizioni indicibili", spiega il sindacato. "Se davvero si vogliono contrastare le mafie, l'illegalità e si vogliono rendere le nostre città più sicure bisogna dare da subito le giuste risposte a chi oggi è dovuto scendere in piazza per farsi ascoltare - prosegue -. Ci auguriamo che ciò avvenga quanto prima. In caso contrario, il Silp e la Cgil tutta non si fermeranno e andranno avanti con azioni di protesta anche più incisive nel rispetto in primis dei diritti, della dignità e delle condizioni dei lavoratori coinvolti ma anche per scongiurare problematiche ancor più gravi che potranno presentarsi e che riguardano tutti i cittadini". (Com)