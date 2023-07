Pd: Foschi, rinnovo vertici partito a Roma è femminista e premia donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo dei vertici del Partito democratico di Roma ha premiato la presenza delle donne. Lo ha detto Enzo Foschi, eletto oggi segretario del Pd di Roma nel suo discorso di insediamento al Teatro Golden di Roma. "Abbiamo fatto un partito femminista, con tre donne presidenti. Sarà donna la presidente della commissione di Garanzia, è donna la capogruppo in Campidoglio e la presidente dell'Assemblea capitolina. Abbiamo raddoppiato dal 20 al 40 per cento il numero delle donne segretarie nei territori", ha detto Foschi. "Tutti quanti in questi anni abbiamo avuto una maglietta, chiedo a tutte e tutti di indossare soltanto la maglietta del Partito democratico", ha aggiunto. (Rer)