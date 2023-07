Ue: Timmermans, oggi è una buona giornata, voto su legge ripristino natura è cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto favorevole alla legge sul ripristino della natura, "oggi è una buona giornata". A dirlo il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, in un intervento alla sessione plenaria dell'eurocamera di Strasburgo. "Oggi è stata una buona giornata, per la natura e per il Green deal europeo. Credo sia stata una giornata positiva per i cittadini, per le città, per le imprese di tutti i settori possibili: finanza, rinnovabili, estrattive, alimentari, beni di consumo. Abbiamo esortato ad andare avanti con la legge sul ripristino della natura", ha detto. "Credo anche che sia un buon giorno per gli agricoltori, i forestali e i pescatori, i cui mezzi di sostentamento sono minacciati dalla continua perdita di biodiversità. È un buon giorno per i 6 mila scienziati che continuano a chiedere ai politici di agire, data la realtà e l'entità della sfida che dobbiamo affrontare", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)