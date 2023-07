Ue: Timmermans, oggi è una buona giornata, voto su legge ripristino natura è cruciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ed è stata una buona giornata per i tanti, tantissimi giovani che manifestano davanti a questo Parlamento, chiedendoci di assumerci la responsabilità del loro futuro. Il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità sono minacce esistenziali, il nostro futuro, la nostra salute, la nostra ricchezza e la nostra sicurezza dipendono dalla natura", ha proseguito Timmermans. "I nostri sforzi per combattere la crisi climatica dipendono dalla natura. "È molto semplice - ha poi dichiarato -, i terreni resilienti assorbono più carbonio, gli alberi frondosi forniscono aria condizionata naturale alle città sempre più calde. Una natura sana trattiene più acqua durante la siccità. La scorsa settimana abbiamo vissuto i quattro giorni più caldi mai registrati. Il tempo sta per scadere per rimediare al disastro creato sul nostro pianeta. Ecco perché il vostro voto sul ripristino della natura o oggi è così cruciale. Il vostro voto metterà l'Ue sulla strada per ripristinare la natura, per fare della natura un alleato nei nostri sforzi per affrontare il cambiamento climatico e per dimostrare ai nostri partner internazionali, sia quelli della Cop 28 che quelli della Cop 15, che gli europei intendono essere leader del cambiamento", ha concluso. (Beb)