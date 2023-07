Mafie: un quarto dei criminali italiani in Germania vive nel Baden-Wuerttemberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un quarto degli oltre 770 esponenti della criminalità organizzata italiana in Germania vive nel Baden-Wuerttemberg, dove il totale è di quasi 170. È quanto comunicato dal ministero dell'Interno del Land, secondo cui questa quota relativamente elevata dipende dalla vicinanza tra lo Stato del sud-ovest della Germania e l'Italia. Ulteriori fattori sono lo sviluppo economico del Baden-Wuerttemberg, che attrae i mafiosi, e l'origine italiana di parte della sua popolazione. Come riferisce il quotidiano “Die Rheinpfalz”, la criminalità organizzata italiana sfrutta il Land per la sua posizione “economicamente e geograficamente favorevole” come luogo di “ritiro e azione”. Lo spettro dei reati va dal commercio fraudolento di generi alimentari al traffico illegale di stupefacenti, dalla violazione della normativa sulle armi al riciclaggio di denaro alla frode fiscale. Negli ultimi cinque anni, nel Baden-Wuerttemberg sono state condotte sette indagini contro la criminalità organizzata italiana, con l'Ufficio di polizia criminale del Land che collabora stabilmente con Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. (Geb)