Ue: Timmermans, transizione green non è né di destra né di sinistra, dobbiamo guardare a future generazioni

- La transizione green non è una questione di destra o di sinistra, ma di scienza e di sopravvivenza. A dirlo il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, nel corso di un intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Arrivare dove dobbiamo arrivare richiederà ancora un'enorme quantità di lavoro e di coraggio politico. Ma sono fiducioso che ci riusciremo. Perché insieme abbiamo già ottenuto una serie di grandi successi nel Green deal. Questo è già chiaramente evidente nelle nostre politiche climatiche", ha dichiarato. "Negli ultimi anni abbiamo capito che la transizione verde non è una questione di destra o di sinistra, non è una questione di ideologia politica, ma è una questione di scienza, di sopravvivenza e di benessere della società", ha aggiunto. "La regola della maggioranza non significa ignorare le opinioni della minoranza. Negli ultimi mesi ho ascoltato tutte le voci di questo dibattito. Posso aver contestato le conseguenze politiche che alcuni hanno tratto, ma non ho mai messo in discussione il sentimento provato da agricoltori, pescatori e forestali, dai nostri cittadini e dalle nostre città. Hanno molte domande e preoccupazioni legittime e non ci si può aspettare che facciano questa transizione da soli", ha continuato Timmermans spiegando che il prossimo passo del Green deal sarà quello di "rassicurare, sostenere, guidare e facilitare la transizione". (segue) (Beb)