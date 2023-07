Ue: Timmermans, transizione green non è né di destra né di sinistra, dobbiamo guardare a future generazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo assicurarci che le nostre politiche, i nostri strumenti di sostegno e le nostre risorse finanziarie siano all'altezza della sfida. Questo è il prossimo passo che dobbiamo compiere insieme. Passare dagli obiettivi verdi agli strumenti verdi. Non possiamo permetterci di perdere lo slancio politico o di perdere diverse parti della società lungo il percorso", ha poi dichiarato all'emiciclo di Strasburgo. "Non possiamo permetterci di passare dal consenso al conflitto nell'affrontare il cambiamento climatico. Non c'è tempo per ripartire da zero e riprovare. Dobbiamo tutti negoziare e scendere a compromessi, per continuare ad avanzare passo dopo passo. Il tempo è fondamentale. Il Green Deal europeo è un pacchetto completo, un unico piano, per l'unico pianeta che chiamiamo casa. Come politici responsabili dobbiamo affrontare la realtà. Abbiamo la responsabilità di essere buoni antenati", ha proseguito nel suo intervento. "Se guardiamo alla prossima generazione e facciamo dei piani per loro - ha poi concluso alludendo alla futura campagna elettorale e alle polemiche politiche che ci sono state legate a molti dei pacchetti legati al Green deal europeo - credo che le prossime elezioni saranno meno problematiche". (Beb)