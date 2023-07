Veneto: al via roadshow Generali-Confindustria per diffondere cultura gestione cyber risk tra Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi, con la prima tappa presso la sede di Confindustria Veneto Est a Venezia, il roadshow di Generali e Confindustria per diffondere la cultura della gestione dei cyber risk tra le Pmi regionali. Con l'occasione è stato presentato il Rapporto cyber index pmi Veneto, iniziativa che ha visto il contributo scientifico anche degli Osservatori digital innovation del Politecnico di Milano e la partnership istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Dal Rapporto emerge che l'86 per cento delle Pmi venete intervistate adotta strumenti digitali per supportare l'attività aziendale e che il 14 per cento delle stesse, negli ultimi quattro anni ha subìto violazioni. L'evento anticipa la presentazione del Rapporto nazionale cyber index pmi che si terrà il prossimo ottobre a Roma. "Oggi diamo il via al roadshow sul territorio con Confindustria mettendo a disposizione la nostra esperienza e la consulenza di valore della nostra Rete”, ha dichiarato Marco Oddone, chief marketing & distribution officer di Generali Italia. “Lo facciamo in Veneto, un territorio ad alta densità imprenditoriale e rappresentativo del tessuto industriale italiano di Pmi, oltre che luogo per noi molto importante perché parte integrante della storia di Generali", ha proseguito. "Le pmi – gli ha fatto eco Giovanni Baroni, presidente Piccola industria e vicepresidente di Confindustria – si dimostrano mediamente meno preparate dal punto di vista tecnologico, con meno competenze interne capaci di sopperire a tale mancanza e, a fronte quindi di rischi maggiori, anche meno assicurate. Proprio per questo, per promuovere una digitalizzazione di successo del sistema produttivo italiano, è necessario agire lungo due direttrici: sicurezza e autonomia nell'offerta e diffusione di una domanda basata sulla conoscenza anche dei rischi”. “E la collaborazione che stiamo portando avanti con Generali – ha concluso – costituisce uno dei tasselli fondamentali di questa strategia che vede tutti gli attori in campo lavorare insieme per sostenere le imprese in una transizione sicura e sostenibile". (Rev)