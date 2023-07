Lazio: Palazzi (Fd'I), bene programmazione cinema e audiovisivo, comparto strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "punta forte sul cinema e sull’audiovisivo perché possa diventare sempre di più un settore che traina la crescita e lo sviluppo del nostro territorio". Lo afferma in una nota la consigliera del Lazio di Fratelli d'Italia, Edy Palazzi. "Ringrazio il presidente Rocca e la delegata regionale al cinema e audiovisivo Lorenza Lei per aver dato nell’incontro con le associazioni di settore il giusto risalto all’approvazione del Piano annuale 2023 e al lavoro svolto dal presidente della commissione consiliare Cultura Luciano Crea e dai suoi componenti, a dimostrazione della volontà di dare in tempi brevi una prima risposta ad un comparto strategico nell'economia regionale", conclude. (Com)