Sardegna: Iss non conferma caso di colera nell'Isola, tipologia ceppo batterico non è causa epidemie

- Il ceppo batterico isolato nell'anziano di Arbus nei giorni scorsi non appartiene a quelle tipologie che causano la maggior parte delle epidemie di colera. Lo conferma l'Istituto superiore di Sanità il cui dipartimento di Malattie Infettive lo ha analizzato dopo averlo ricevuto dall'Aou di Cagliari che lo scorso 3 luglio lo ha isolato da un campione di feci di un paziente ricoverato. “I risultati delle analisi hanno evidenziato che il ceppo batterico in esame appartiene alla specie Vibrio cholerae, ma non ai sierogruppi che causano colera – si legge in una nota dell'ISS - Il ceppo ritrovato è abbastanza comune negli ambienti acquatici salmastri e normalmente non provoca sintomi. Pertanto gli esperti del Dipartimento di Malattie Infettive hanno emesso risposta ufficiale per cui non si conferma il caso di colera per quanto concerne il campione in esame”. "Un’ulteriore buona notizia, in una situazione gestita al meglio dal sistema sanitario regionale, con il coordinamento dell’assessorato della Sanità - ha commentato l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria - Tempestività e competenza, già emerse durante la pandemia del Covid-19, hanno caratterizzato ancora una volta l’operatività dei servizi di Igiene pubblica delle Asl di Cagliari e del Medio Campidano, che hanno eseguito scrupolosamente le indagini e il monitoraggio senza mai sottovalutare nulla, dell’Aou di Cagliari, che per prima ha identificato il patogeno, e del reparto Infettivi dell’ospedale Santissima Trinità, dove il paziente ricoverato è sulla via della guarigione”. (Rsc)