Piemonte: la Regione ha deciso, il nuovo ospedale di Ivrea si farà all'ex Montefibre

- Nell'ultima Commissione Sanità della Regione Piemonte è emersa l'area ex Montefibre per ospitare il nuovo ospedale di Ivrea. La decisione è stata presa in particolare perché l'area ha già una destinazione urbanistica a servizi sanitari che garantisce una importante riduzione dei tempi amministrativi per la realizzazione dell'opera rispetto invece all'area di Pavone. Mentre la ex Olivetti è stata esclusa in quanto sottoposta a vincolo storico-architettonico. (Rpi)