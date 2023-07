Pd: Foschi, paradosso Meloni, è romana ma non sostiene città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico deve "farsi sentire come partito, in maniera forte e chiara, continuando a denunciare l'impreparazione di un governo che ci sta facendo perdere l'occasione della vita: i fondi del Pnrr. Abbiamo una premier romana, Giorgia Meloni, che sta facendo perdere alla nostra città risorse preziose per migliorare la vita delle cittadine e dei cittadini". Lo ha detto il neoeletto segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi, nel suo intervento all'assemblea del Pd di Roma che ha ratificato la sua elezione. "Ieri il governo ha definanziato l'anello ferroviario. La mancata chiusura dell'anello ferroviario rappresenta un danno per tutte le romane e i romani. Siamo di fronte a un incredibile paradosso: una premier romana contro Roma", ha concluso. (Rer)