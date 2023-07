Nato: Meloni, da vertice di Vilnius soddisfazione per garanzie all’Ucraina e centralità del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuste garanzie all’Ucraina per favorire la pace e maggiore attenzione al Mediterraneo, un tema su cui l’Italia è un attore centrale. Questo il messaggio espresso dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa che si è tenuta al termine del vertice della Nato a Vilnius, in Lituania. Un lungo confronto con la stampa in cui hanno avuto ampio spazio anche diversi temi di politica interna – dai casi legati al ministro del Turismo Daniela Santanché e al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, alla vicenda che vede coinvolto il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa –, ma durante il quale Meloni ha anche annunciato un appuntamento molto atteso, ovvero la sua visita negli Stati Uniti che culminerà il 27 luglio con l’incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden. La Nato ha preso decisioni importanti e frutto di un lavoro comune, uno sviluppo di cui l’Italia è soddisfatta, ha spiegato Meloni. “Siamo riusciti a far capire i nostri punti di vista non solo in qualità di interesse nazionale, ma nell’interesse dell’Alleanza”, ha detto Meloni. “Abbiamo rivendicato il nostro ruolo nell’Alleanza e l’attenzione che va data al fianco orientale ma chiesto anche maggiore attenzione al fianco sud”, ha detto Meloni, specificando che non si tratta di un problema italiano ma europeo e riguarda quindi anche la Nato. “Lo abbiamo condiviso anche con il segretario generale Stoltenberg”, ha detto la premier, spiegando poi la stretta interconnessione che il conflitto in corso in Ucraina ha avuto proprio sui Paesi del Mediterraneo e sull’Africa. “L’Africa è uno dei quadranti in cui si vedono ogni giorno le conseguenze del conflitto ucraino, creano elementi di instabilità”, ha detto Meloni, secondo cui “questo si ripercuote anche da noi, in Europa, perché siamo i vicini più prossimi”. (segue) (Rin)