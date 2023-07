Nato: Meloni, da vertice di Vilnius soddisfazione per garanzie all’Ucraina e centralità del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, quindi, è importante favorire il percorso di adesione dell’Ucraina all’Alleanza atlantica ma ciò potrà avvenire solo quando le condizioni lo permetteranno, e fra queste condizioni c’è soprattutto la conclusione del conflitto. Per raggiungere quest’obiettivo, tuttavia, secondo Meloni sono necessarie “adeguate garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, senza le quali “sarà molto difficile arrivare alla pace. “La Nato continua a lavorare per favorire le condizioni per un processo negoziale che porti a una pace giusta in Ucraina”, ha detto Meloni, soprattutto laddove “la Russia ha molto spesso violato i patti che aveva sottoscritto”. L’Italia il prossimo anno presiederà il G7 e sarà un’occasione in cui giocherà un ruolo di primo piano sul tema della ricostruzione dell’Ucraina, ha spiegato il presidente del Consiglio. “Lo avete visto con le conferenze organizzate dal governo italiano. Lavorare sulla ricostruzione dell’Ucraina vuol dire scommettere sul futuro dell’Ucraina”, ha detto la premier. (segue) (Rin)