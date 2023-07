Nato: Meloni, da vertice di Vilnius soddisfazione per garanzie all’Ucraina e centralità del Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del G7 italiana del 2024, tuttavia, avrà come tema centrale il Mediterraneo. “Ne ho già parlato nelle discussioni che ho avuto con il presidente degli Stati Uniti”, ha detto Meloni, ricordando che quando si parla di attenzione verso il Mediterraneo, l’Italia è un attore centrale. “Non solo per la posizione geografica ma anche per l’approccio strategico. Non sono convinta che l’approccio giusto sia quello di un Occidente che viene e ti spiega come va il mondo”, ha detto Meloni. “Bisogna partire da una cooperazione allo sviluppo seria” perché “lo sviluppo avvicina la democrazia”. “E’ un messaggio che sta passando”, ha spiegato la premier, che concentrandosi sul dossier dell’Africa, ci ha tenuto a ribadire che “non è un continente povero ma sfruttato: contiene moltissime risorse e sono fra le più strategiche del nostro tempo, ha una superficie straordinaria di terre coltivabili: è un tema che va affrontato con forza”. (segue) (Rin)