Nato: Meloni, da vertice di Vilnius soddisfazione per garanzie all’Ucraina e centralità del Mediterraneo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontare il tema con forza, secondo la premier, significa anche operare in modo tale che i Paesi del continente africano non siano costretti a rivolgersi ad attori che non hanno interesse a favorirne la stabilizzazione, e fra questi figura anche il gruppo paramilitare russo Wagner. “Machiavelli cercava di spiegare che privarsi del controllo della sicurezza per affidarlo a soggetti esterni poteva essere una scelta pericolosa, oggi confido che molti possano aprire gli occhi su quanto accaduto in Russia. Delle milizie che si rivoltano e marciano contro la capitale devono far prestare attenzione su quanto può accadere”, ha detto Meloni. E’ chiaro peraltro, secondo la premier, che la presenza di attori destabilizzanti favorisce fenomeni come l’immigrazione illegale. “L’approccio sull’immigrazione deve essere diverso ed è il motivo per cui, agli occhi di molti italiani, non siamo risolutivi sul tema” ma “io preferisco metterci di più per trovare una soluzione strutturale”, ha detto la premier. “E’ una delle materie cui mi dedico con maggiore attenzione e si iniziano a vedere i risultati”, ha spiegato Meloni. (Rin)