Pd: Foschi, Gualtieri è nostro sindaco e va sostenuto, stop a sussurri alle spalle

22 luglio 2021

- Roberto Gualtieri, oggi presente all'assemblea del Pd di Roma al Teatro Golden, "non è solo il sindaco di Roma ma è il nostro sindaco, ce lo dobbiamo sempre ricordare. Abbiamo ereditato una situazione difficile e per questo il partito deve avere le orecchie a terra". Lo ha detto Enzo Foschi, eletto oggi segretario del Pd di Roma nel suo discorso di insediamento al Teatro Golden di Roma. "Il nostro deve essere un partito che si mette a servizio dell'amministrazione del Campidoglio, parlando con le persone per spiegare che cosa si sta facendo, e capendo gli impatti di quello che si fa sulle persone - ha aggiunto -. Questo aiuta la nostra squadra in Campidoglio anche ad apportare delle correzioni sulle scelte di cui non si poteva immaginare l'impatto. Dovremo avere il coraggio della verità, perché la verità fa trovare la soluzione ai problemi. Quando non ci diciamo la verità i problemi si complicano. Rispetto alla verità, la serietà del sindaco Gualtieri è una garanzia: è una persona che sa ascoltare e poi decidere per la scelta migliore. Lo dico - ha concluso Foschi - a tutti gli eletti e le elette: quando leggo un articolo con critiche, con l'abitudine di soffiare nelle orecchie dei giornalisti, non è degna dei consiglieri comunali di Roma. Costruiremo un partito in cui ciascuno possa dire la sua opinione ma a viso aperto".(Rer)