Libano: “Lebanon 24”, tre membri del movimento Hezbollah feriti al confine con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre membri del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah sono stati feriti dopo essere stati colpiti dalle schegge di una granata nei pressi della città di Bustan, al confine tra Libano e Israele. Lo ha riferito il sito d’informazione “Lebanon 24” (vicino al primo ministro uscente, Najib Miqati), aggiungendo che "le ferite sono state lievi e i tre sono stati portati in un ospedale della città di Tiro, nel sud del Libano". Secondo una dichiarazione al quotidiano libanese “L’Orient le Jour” del portavoce di Hezbollah, Mohammad Afif Naboulsi, “le circostanze (dell’accaduto) non sono ancora chiare”. I soldati israeliani avrebbero “lanciato una granata verso i membri di Hezbollah attraverso il confine”, ha dichiarato una fonte della sicurezza libanese a “L’Orient le Jour”, spiegando che “l’esercito libanese e la missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil) hanno isolato l'area”. Da parte sua, l’Unifil non ha confermato la notizia al quotidiano libanese, mentre una fonte dell'esercito libanese ha detto che "un incidente è avvenuto nel sud del Libano” senza specificarne la natura. La fonte dell’esercito ha riferito di star monitorando "la situazione per scoprire le cause e i dettagli dell'incidente in questione" senza confermare il coinvolgimento di membri di Hezbollah. Infine, l'esercito israeliano ha confermato di aver preso di mira "individui non identificati che si stavano avvicinando alla recinzione al confine tra i due Paesi", secondo "L'Orient le Jour". (Lib)