© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ministro Esteri, c’è “cooperazione totale” tra Forze armate libanesi e Unifil - E’ in atto “una cooperazione totale nel sud del Libano tra le Forze armate libanesi e la Forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil) e circa l’80 per cento dei pattugliamenti di quest’ultima è effettuato in presenza di militari libanesi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri uscente del Libano, Abdallah Bou Habib, aggiungendo che Beirut “vuole che tale cooperazione aumenti, ma l’istituzione militare non ha possibilità sufficienti”. Come riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, tali dichiarazioni sono state rilasciate da Bou Habib oggi, al termine di un incontro con il primo ministro uscente, Najib Miqati. Quanto all’ampliamento dei poteri dell’Unifil nel Libano meridionale, Bou Habib ha evocato “l’accordo concluso nel 2006 e la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu”, sottolineando che “Unifil e Forze armate libanesi collaborano sul campo”. “Noi vogliamo che le forze dell’Unifil compiano il loro dovere senza problemi”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Beirut, “ragion per cui è preferibile, come Unifil conviene, che le Forze armate libanesi la accompagnino”. (segue) (Res)