I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iran: Teheran convoca l’ambasciatore di Mosca per dichiarazione congiunta con i Paesi del Golfo - Il ministero degli Esteri dell’Iran ha convocato l’ambasciatore di Russia a Teheran, Alexey Dedov, per protestare contro la dichiarazione congiunta firmata ieri al termine dell’incontro tra delegati russi e dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), relativa alla sovranità degli Emirati Arabi Uniti su tre isole contese proprio con l’Iran nel Golfo Persico. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Mehr News”, secondo la quale a incontrare Dedov è stato il direttore degli affari del Golfo Persico presso il ministero degli Esteri iraniano, Alireza Enayati. Nella dichiarazione congiunta di Russia e Ccg, infatti, si sosteneva la richiesta degli Emirati di risolvere la disputa in modo pacifico rivolgendosi alla Corte internazionale di giustizia. A tale manifestazione di sostegno, ha risposto in primo luogo il vicepresidente e consulente legale della presidenza della Repubblica islamica, Mohammad Dehghan, affermando che “dall’esame di tutti i documenti redatti in passato risulta che queste isole appartengono all’Iran e non possono essere oggetto di disputa”. Analogamente, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha condannato le dichiarazioni di Russia e Paesi del Golfo, definendole “contrarie alle relazioni amichevoli tra l’Iran e i Paesi vicini” e ribadendo che “le tre isole apparterranno sempre all’Iran”. La disputa tra l’Iran e gli Emirati riguardante le isole Grande Tunb, Piccola Tunb e Abu Musa, situate vicino allo Stretto di Hormuz, precede la rivoluzione iraniana del 1979, dopo l’indipendenza degli Emirati dagli inglesi nel 1971. (segue) (Res)