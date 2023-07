© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: presidente palestinese Abbas a Jenin, campo profughi è simbolo di lotta - Il campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, rappresenta un simbolo di lotta, di fermezza e di sfida nel mondo intero. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, durante la sua visita di oggi a Jenin e nel campo profughi locale, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese "Wafa". In un discorso pronunciato davanti agli abitanti della città e ai residenti del campo che l’hanno accolto, Abbas ha ricordato la resistenza di Jenin “all’aggressione” israeliana e ai “sacrifici compiuti per il bene della patria”. Il riferimento è all’operazione lanciata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) tra il 3 e il 4 luglio, a seguito della quale gli ingenti danni materiali provocati nella città e nel suo campo profughi sono stati parzialmente riparati. Abbas ha quindi sottolineato che il popolo palestinese è unito e che “non lascerà mai la sua terra”. (segue) (Res)