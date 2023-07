© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia-Turchia: Mitsotakis a colloquio con Erdogan a margine del vertice Nato a Vilnius - Il presidente della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha avuto oggi a Vilnius, a margine del vertice della Nato, un colloquio di quasi un’ora con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, citando fonti del governo di Atene, secondo cui si è svolta “una discussione onesta in un’atmosfera positiva”. Sulla base di quanto reso noto dalle fonti governative greche, durante l'incontro è stato fissato il quadro per il proseguimento dei rapporti e il presidente turco ha sottolineato che i ministri degli Esteri dei due Paesi “hanno già parlato, instaurando un ottimo contatto”. Nella giornata di ieri, Mitsotakis, nell'annunciare il colloquio con Erdogan, aveva evidenziato che Atene e Ankara “non sono condannate a vivere in un clima di tensione permanente”. "Negli ultimi mesi si è già sviluppato un clima positivo nelle relazioni tra i due Paesi e spero che si possano compiere importanti passi avanti, a beneficio di entrambi i popoli”, aveva dichiarato il premier greco. (Res)