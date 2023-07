© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: Indonesia, Consenso in cinque punti “principale riferimento” Asean - La ministra degli Esteri indonesiana, Retno Marsudi, aprendo oggi a Giacarta la riunione plenaria con gli omologhi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui l’Indonesia è presidente di turno, ha sottolineato l’importanza della credibilità dell’organizzazione, sia al suo interno sia nei rapporti con l’esterno. Lo riferisce l’agenzia di stampa indonesiana “Antara”. Essere credibili, ha spiegato Marsudi, significa innanzitutto attuare la Carta dell’Asean, anche nei processi decisionali riguardanti le situazioni di emergenza. Inoltre, l’organizzazione deve inviare un messaggio chiaro, ovvero che non agirà mai su delega di grandi potenze rivali. La ministra ha fatto riferimento al Myanmar, ribadendo l’importanza del Consenso in cinque punti come “principale riferimento” nella gestione della crisi, la cui attuazione dovrebbe rimanere al centro dell’azione dell’Asean. (segue) (Res)