© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: dispute con Cina, Manila chiede a Warner di offuscare cartina nel film "Barbie" - Il governo delle Filippine ha deciso di proiettare nelle sale l'attesissimo film "Barbie" dopo aver chiesto alla Warner Bros, distributore della pellicola, di offuscare parzialmente una carta geografica ritenuta espressione delle rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Lo riporta il quotidiano "Manila Times", ricordando che il film di Greta Gerwig sarà proiettato nelle sale del Paese del Sud-est asiatico il prossimo 19 luglio. Il Comitato governativo per la revisione e la classificazione dei film (Mtrcb) ha iniziato a esaminare la pellicola la scorsa settimana, dopo che il governo del Vietnam ha deciso di proibirne la visione a causa della cartina mostrata nel film, che secondo Hanoi rappresenterebbe la controversa "linea a nove tratti" delineata dalla Cina per sostenere le sue rivendicazioni marittime. L'esame "meticoloso" di "Barbie" ha tuttavia convinto il comitato filippino della inoffensività della carta, che rappresenta piuttosto "il percorso del viaggio immaginario che Barbie – interpretata da Margot Robbie – compie da Barbie Land al 'mondo reale'", recita una nota del Mtrcb. La stessa spiegazione è stata fornita la scorsa settimana dai portavoce della Warner Bros, secondo cui i disegni sulla mappa "sono scarabocchi infantili" che "non erano stati ideati per compiere alcun tipo di dichiarazione". Secondo il Mtrcb, non sussistono dunque "basi sufficienti" per proibire la visione del film nel Paese asiatico, così come richiesto dal senatore filippino Francis Tolentino, secondo cui la mappa "viola i diritti dei pescatori locali". (Res)