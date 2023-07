Ue: Cia-Agricoltori, agricoltura resti fuori da legge su ripristino della natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupano ancora alcuni vuoti normativi, i troppi ostacoli burocratici posti ai singoli Paesi e le rinviate disposizioni sul finanziamento, ma prendiamo atto dell'attenzione da parte del Parlamento Ue alle istanze dell'agricoltura, escludendola, con la cancellazione dell'articolo 9, dall'applicazione della legge sul ripristino della natura. Commenta così, il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, il voto che, oggi, a Strasburgo ha sì respinto il rigetto della proposta di regolamento della Commissione europea, ma inserito emendamenti importanti per il settore agricolo. L'attenzione di Cia resta alta, dunque, su una partita critica se non governata dal principio cardine di un'agricoltura al centro della transizione ecologica e, quindi, protagonista e non penalizzata dagli obiettivi per la sostenibilità, valorizzata nel suo ruolo strategico per il benessere degli ecosistemi, a salvaguardia dell'ambiente e a tutela del suolo. Sotto i riflettori di Cia l'accantonamento del 10 per cento per il ripristino della natura, non più vincolante per ogni singolo Stato membro, ma collettivo per l'Europa e l'istituzione del fondo per l'attuazione delle misure perché non ricada, alla fine, sui singoli Paesi e i suoi comparti chiave. Non meno rilevante, infatti, è la valutazione d'impatto che vede l'Italia quinto Paese contribuente con un impegno di spesa pari a 261 milioni di euro, rispetto alla Francia, al primo posto con circa 2 miliardi. Si attende ora l'avvio dei negoziati con la consapevolezza, precisa Cia, che non sarà scontato mantenere questi miglioramenti ottenuti con il voto odierno e sarà necessario continuare a ragionare sulle ripercussioni effettive di questa legge. (Com)