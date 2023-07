I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regioni: Calderoli, Conferenze proseguono lavoro, nuovo via libera a provvedimenti importanti - "E' proseguito anche oggi il lavoro delle Conferenze Unificata e Stato-Regioni, riunite questo pomeriggio in seduta ordinaria e in presenza. Nell’arco di circa un’ora sono stati esaminati 35 provvedimenti, con il ritmo medio di uno ogni due minuti circa. Proprio in sede di Conferenza Unificata è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto per il riparto di 100 milioni in favore degli enti territoriali che svolgono funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. In sede di Conferenza Stato-Regioni è inoltre arrivata l’intesa sullo schema di decreto per i criteri e le modalità di riparto del Fondo per la sovranità alimentare e sullo schema di decreto per l’utilizzazione del fondo per lo sviluppo delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Iniziative importanti che il Governo intende portare avanti convintamente, nell’interesse dei cittadini e del Paese". Lo dichiara il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (segue) (Rin)