I fatti del giorno - Italia (4)

- Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), necessario rafforzare filiere - “Un punto per noi sensibile è quello del rafforzamento delle filiere. Scontiamo la mancanza di un confronto strutturato con le altre parti del sistema agroalimentare”. A dirlo è stato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nella sua relazione in occasione dell’assemblea generale della confederazione. Alla grande distribuzione italiana, in particolare, “chiediamo di studiare un’iniziativa per contrastare la caduta dei consumi dei prodotti destinati all’alimentazione”, ha concluso. (segue) (Rin)