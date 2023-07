I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Electrolux, al Mimit confronto governo azienda - Si è tenuto questa mattina presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro, su indicazione del ministro Adolfo Urso, tra il sottosegretario Fausta Bergamotto, il ministro Luca Ciriani, l’amministratore delegato di Electrolux Italia Massimiliano Ranieri e la responsabile per le relazioni industriali di Electrolux Marzia Segato. Electrolux si è confrontata con i membri del Governo sulla situazione del mercato dell’elettrodomestico, che sta vivendo un momento di contrazione generalizzato. Una situazione che ha inevitabilmente portato le aziende proprietarie a dover fare ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente, come la cassa integrazione. Il Mimit rivolge al settore dell’elettrodomestico particolare attenzione, anche attraverso un tavolo dedicato. Nonostante un quadro economico che presenta alcune criticità a livello globale, durante l’incontro odierno, Electrolux ha confermato la volontà di continuare ad investire negli stabilimenti italiani. In particolare, in riferimento all’impianto di Porcia, Electrolux ha ribadito la strategicità del sito, sia per quanto concerne la produzione, sia per quel che riguarda i centri di ricerca e sviluppo. (Rin)