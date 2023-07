I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: domani a Il Cairo il vertice dei Paesi vicini, obiettivo trovare nuove vie per far cessare le ostilità - Mentre il conflitto in Sudan sta per entrare ormai nel suo quarto mese, con una situazione sul terreno che appare di giorno in giorno più drammatica, si moltiplicano gli sforzi diplomatici per far cessare le ostilità, sebbene quelli profusi finora siano stati privi di risultati. A prendere l’iniziativa, questa volta, è l’Egitto, che domani, 13 luglio, ospiterà il summit dei Paesi vicini del Sudan per discutere i modi per porre fine al conflitto in corso tra l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf). Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da proprie fonti al Cairo, al vertice ci saranno rappresentanti dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti, oltre a delegazioni di alto livello provenienti da Mali, Libia, Niger, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Etiopia ed Eritrea. La presidenza egiziana ha affermato in un comunicato che il vertice mira a "sviluppare meccanismi efficaci" con i Paesi vicini per risolvere pacificamente il conflitto, in coordinamento con altri sforzi regionali e internazionali. Gli sforzi diplomatici egiziani per fermare i combattimenti coincidono con altre due iniziative tutt’ora in corso: la mediazione guidata da Stati Uniti e Arabia Saudita, i cui delegati tengono riunioni periodiche a Gedda; e quella del Quartetto dei Paesi dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) – Kenya, Etiopia, Gibuti e Sud Sudan – che lunedì scorsi si sono riuniti ad Addis Abeba. (segue) (Res)