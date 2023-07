I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: fino a sette morti in due naufragi fluviali nel distretto di Morrumbala - Cinque persone sono morte e altre due risultano disperse in Mozambico in due naufragi avvenuti sui fiumi Chire e Megaza nel distretto di Morrumbala, nel centro del Paese. Lo ha riferito alla stampa Augusto Dongo, amministratore marittimo della Zambezia, la regione in cui si sono verificati gli incidenti. Il primo di questi ha coinvolto una canoa che trasportava una coppia e il loro figlio di ritorno dal lavoro nei campi, mentre il secondo una barca diretta nel vicino Malawi. Entrambi i naufragi sono stati provocati da forti venti. (segue) (Res)