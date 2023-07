I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: leader opposizione Odinga annulla manifestazione programmata per evitare ulteriori violenze - Il leader dell'opposizione keniota Raila Odinga ha annullato una manifestazione che era stata programmata nel sobborgo di Kamukunji, a Nairobi, affermando di non voler evitare ulteriori violenze. È quanto affermato in una nota dal suo ufficio. Un uomo è stato ucciso durante le proteste nella città keniota di Emali, a circa 100 chilometri dalla capitale Nairobi. Lo riferisce il quotidiano "Daily Nation", secondo cui la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti che, secondo quanto riferito, hanno appiccato il fuoco a un veicolo della polizia e lanciato pietre contro una banca locale. Emali si trova sull'autostrada che collega Nairobi a Mombasa. Il sito web "K24" riporta che centinaia di manifestanti hanno barricato la strada questa mattina, bloccando il traffico. Le proteste dell'opposizione vanno avanti nonostante la polizia le abbia dichiarate illegali. La polizia keniota ha sparato questa mattina gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti dell'opposizione scesi nuovamente in piazza oggi in varie città del Paese contro gli aumenti delle tasse. (segue) (Res)