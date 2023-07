I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: governo chiede all'Eln di rimuovere “paro armado” nel dipartimento di Chocó - Il governo della Colombia ha chiesto al gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) di rimuovere il cosiddetto “paro armado” nel dipartimento di Chocó, nel nord-ovest del Paese. Il “paro armado” è un’azione usata nel tempo da diverse organizzazioni ribelli dell’America Latina. Consiste principalmente nell’impedire la circolazione in un determinato territorio, il tempo utile ad eseguire azioni armate contro obiettivi civili e militari. Secondo l'Ufficio dell'Alto commissario per la pace della Colombia, "più di novemila persone delle comunità nere e indigene sono state sfollate o confinate per un mese e mezzo a causa delle operazioni e degli scontri armati nel Chocó. (segue) (Res)