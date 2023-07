© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro interrogato oggi su presunto piano sovversivo per cancellare le elezioni - La Polizia federale del Brasile interrogherà alle 14 di oggi (le 19 in Italia) l'ex presidente Jair Bolsonaro, nell'ambito dell'inchiesta sul tentativo di colpo di stato dello scorso 8 gennaio 2023. L'interrogatorio, autorizzato dalla Corte suprema (Stf), fa seguito alle rivelazioni fatte lo scorso febbraio dal senatore Marcos do Val del partito Podemos in merito a un presunto piano sovversivo organizzato da Bolsonaro e dall'ex deputato federale Daniel Silveira, attualmente detenuto per differenti questioni giudiziarie. Secondo quanto dichiarato in un articolo pubblicato dal settimanale "Veja" e successivamente in un'intervista con "TvGlobo", i due avrebbero cercato di attuare un complesso piano sovversivo per cancellare le elezioni dello scorso ottobre 2022 e impedire l'insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Res)