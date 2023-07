© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia-Qatar: avviate le relazioni diplomatiche - La Colombia e il Qatar hanno avviato le relazioni diplomatiche. Ieri, riferisce il ministero degli Esteri colombiano in un tweet, il presidente Gustavo Petro e il vice ministro degli Esteri Francisco Coy, hanno ricevuto le credenziali dell’ambasciatore del Qatar in Colombia, Issa Jaber Ahmed Al Jaham Al Kuwari. “Abbiamo avviato per la prima volta le relazioni diplomatiche con il Qatar. Il cambiamento in Colombia è aperto al mondo”, ha scritto Petro in un tweet. (segue) (Res)