Veneto: Giunta stanzia 50 mila euro per sicurezza della navigazione sul Garda

- La Giunta regionale del Veneto ha stanziato 50 mila euro in favore della Comunità del Garda come contributo regionale rivolto al servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica per il 2023. Questo stanziamento si inserisce all'interno dell'Intesa firmata tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Autorità di Bacino dei laghi Garda e Idro e la Comunità del Garda. "E' un contributo fondamentale – ha dichiarato Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle Infrastrutture – perché anno dopo anno la sicurezza della navigazione lacustre è divenuta sempre più necessaria. In particolare, il pronto intervento e il soccorso all'utenza nautica sono irrinunciabili su tutto il Garda. Questo contributo significa sicurezza per il Lago e un supporto prezioso per coloro i quali devono agire in questo ambito". (Rev)