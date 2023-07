Speciale scuola: Lega a fianco del ministro Valditara con Agenda Sud per colmare divario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desta molta preoccupazione il risultato delle prove Invalsi degli studenti italiani di quest'anno. Il quadro che ne esce è un'Italia divisa in due, con i ragazzi del Mezzogiorno indietro rispetto a quelli del nord, anche per l'offerta formativa. Per questo la Lega è a fianco del ministro Valditara per portare avanti il progetto 'Agenda Sud'". Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Istruzione Rossano Sasso, Giorgia Latini, Simona Loizzo e Giovanna Miele. "Dieci punti concreti contro l'abbandono scolastico e per affrontare una volta per tutte un divario atavico nel mondo della scuola, anche coinvolgendo le famiglie. Il futuro dei nostri giovani è la priorità e nessuno può essere lasciato indietro", ha aggiunto. (Rin)