Speciale scuola: prove Invalsi, competenze in matematica alla primaria calano a livello nazionale

- Il dato sulle competenze in matematica su base nazionale nelle classi seconde della scuola primaria mostra un calo di 9,9 punti tra il 2019 ed il 2023. E' quanto emerge dalla pubblicazione del Rapporto Invalsi 2023. Il calo, si legge nel documento, è maggiore rispetto alle prove di italiano, in particolare negli ultimi due anni considerati. Si può ipotizzare un effetto pandemico sugli apprendimenti non ancora attenuato. Le rilevazioni si sono concluse a giugno 2023 nella scuola primaria (classi II e V), nella scuola secondaria di primo grado (classe III) e di secondo grado (II e ultimo anno). (Rin)