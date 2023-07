Speciale scuola: prove Invalsi, competenze in inglese alla primaria superano 90 per cento in sei regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Supera il 90 per cento la quota di alunni della classe quinta della scuola primaria con un livello di lettura "A1" in inglese. E' quanto emerge dalla pubblicazione del Rapporto Invalsi 2023. Sono sei le regioni in cui si registra il dato più elevato: Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Umbria, Marche e Abruzzo mentre in tre regioni non si arriva all’80 per cento (Calabria, Sicilia e Sardegna); nelle altre regioni il valore è compreso tra l’80 per cento e il 90 per cento. Nella prova di ascolto solo nella provincia autonoma di Bolzano oltre il 90 per cento degli studenti raggiunge il livello "A1". Sono quattro le regioni in cui tale quota si attesta tra il 70 per cento e l’80 per cento (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia) e addirittura in tre regioni non si supera il 70 per cento (Calabria, Sicilia e Sardegna); nelle altre regioni il valore è compreso tra l’80 per cento e il 90 per cento. (Rin)