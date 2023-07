Ucraina: Zelensky, Consiglio congiunto con Nato è strumento per integrazione Kiev nell'alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ucraina e della Nato, la cui prima riunione si è tenuta oggi a Vilnius, è uno strumento per l'integrazione del Paese nell'alleanza. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "È importante dire che il Consiglio Ucraina-Nato non è solo uno strumento di partecipazione, è uno strumento di integrazione. E ci dà la sensazione che faremo parte dell'Alleanza", ha osservato il leader ucraino. Zelensky si è detto inoltre sicuro che alla fine del conflitto con la Russia, l'Ucraina diventerà un membro della Nato a pieno titolo, aggiungendo che Kiev "farà di tutto" per raggiungere questo scopo. (Kiu)