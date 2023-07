India: Conferenza di partenariato con Paesi arabi si concentra su investimenti, commercio e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova Delhi ha ospitato ieri e oggi la sesta Conferenza di partenariato arabo-indiano, organizzata nell’ambito del Forum di cooperazione indo-arabo. L’evento, al quale hanno partecipato ministri, alti funzionari e imprenditori dell’India e di diversi Paesi arabi, è stato incentrato sui “Nuovi orizzonti negli investimenti, nel commercio e nei servizi”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. La Conferenza, una piattaforma volta a promuovere la collaborazione tra le comunità imprenditoriali, è stata aperta dal sottosegretario agli Esteri indiano, Vellamvelly Muraleedharan, mentre da parte araba il discorso di benvenuto è stato pronunciato da Ali Ibrahim al Malki, responsabile degli affari economici della Lega degli Stati arabi. I lavori si sono poi articolati in sessioni tematiche in cui i relatori hanno approfondito lo stato attuale della cooperazione in vari settori tra cui la sanità, la sicurezza alimentare ed energetica, la resilienza delle catene di approvvigionamento. L’iniziativa è stata organizzata dal governo indiano e dalla Lega araba in collaborazione con la Federazione delle camere del commercio e dell’industria indiane (Ficci), la Federazione degli imprenditori arabi (Fab) e l’Unione delle camere arabe (Uac). La prossima edizione si terrà in un Paese arabo nel 2025.(Inn)