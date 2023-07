Giustizia: Pd, usciamo da Commissione finché non arriveranno scuse Delmastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi i componenti della commissione Giustizia sono usciti dall'Aula e così continueranno a fare in assenza delle scuse del sottosegretario Delmastro, presente durante i lavori. Non è accettabile che un esponente del governo accusi rappresentanti dell'opposizione di 'fare inchini ai mafiosi' pensando che non ci debba essere una reazione istituzionale. Solo dopo le scuse di Delmastro si potrà ripristinare una normale dialettica fra noi e il governo". Lo affermano i componenti Pd della commissione Giustizia della Camera. (Rin)