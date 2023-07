Turismo: Bitti (Ugl), ottimizzare campagne promozionali del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ugl ha apprezzato la disponibilità del ministro Santanchè "che ha condiviso la volontà di rendere permanente il tavolo di confronto sul turismo che resta un asset strategico del nostro Paese, anche in termini di occupazione". Lo ha dichiarato Fiovo Bitti, dirigente confederale dell'Ugl, a margine dell'incontro fra sindacati e il ministro del Turismo Daniela Santanchè. "Già a fine mese, torneremo a vederci per parlare della qualità del lavoro nel settore, con riferimento alle diverse problematiche, dagli stipendi alla formazione, dalla conciliazione alla sicurezza. Serve un grande sforzo collettivo per riportare l'Italia sul podio dei flussi turistici internazionali", ha aggiunto. In questo senso, "è fondamentale un maggiore coordinamento fra il ministero, le regioni e gli enti locali" per "ottimizzare le campagne promozionali del territorio, soprattutto all'estero, come pure un'azione comune con altri dicasteri - spiegato il dirigente sindacale -. "Si pensi all'impatto che hanno, fra le altre, la vicenda di Ita Airways, la realizzazione delle infrastrutture strategiche, l'ammodernamento delle strutture ricettive, la riforma dei percorsi scolastici e formativi, mentre sulla disciplina del lavoro delle guide turistiche, il ministro ha annunciato un prossimo disegno di legge. Andranno poi affrontate altre questioni più specifiche, come i balneari, il trasporto turistico extraurbano con pullman o la necessità di assicurare anche alle categorie più fragili, come gli anziani e le persone con disabilità, il diritto a poter andare in vacanza, o altre più generali, come la destagionalizzazione dei flussi turistici", ha concluso. (Rin)