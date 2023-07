Lazio: Tripodi (Lega), bene Giunta Rocca su ispezioni ed eventuale commissariamento Asp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la Giunta Rocca "che in risposta alla mia interrogazione presentata oggi in aula del Consiglio, sulla gestione del patrimonio del S. Alessio e sul riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), ha chiarito, tra le altre cose, che la struttura regionale competente in materia di vigilanza e controllo, in relazione al bilancio di esercizio del 2022 ha mosso specifici rilievi all’Asp e pertanto la Regione si riserva di valutare azioni di ispezioni e se necessario il commissariamento”. Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro e vice presidente della commissione Sanità. Nell’interrogazione di Tripodi - spiega la nota - si riportava la seguente notizia appresa dalla stampa: “la gestione dell’ingente patrimonio oggi è passata alla Sgr Anima, che vede la partecipazione anche del gruppo Caltagirone, che è subentrata alla società Castello che a sua volta era subentrata alla Sgr Sorgente. Tutto questo in pochi anni. E ancora che il Sant’Alessio con la gestione diretta del patrimonio avrebbe incassato, dal maggio 2017 a oggi, circa 24 milioni. Ha affidato la gestione a una sgr, non ha avuto sinora nessun ristoro ma un anticipo di cassa di 25 milioni, che deve essere restituito (risultando quindi un debito). Una richiesta di scoperto bancario di 3 milioni e un disavanzo di esercizio al 31 dicembre 2022 di 5 milioni di euro. In più, una parte del patrimonio immobiliare è stato venduto e da quel che è dato sapere sembra che non un solo euro sia entrato nelle casse dell’Ente. Chiedo alla Giunta regionale, che esercita i compiti di vigilanza sugli organi e di ispezione e controllo sugli atti delle ASP, attribuiti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti a come intendano attivare quanto prima i loro poteri ispettivi per esercitare la funzione di vigilanza e controllo sulla gestione e sulla vendita del patrimonio ex Ipab”, conclude Tripodi. (Com)